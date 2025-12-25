Giriş / Abone Ol
Hatay'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Hatay'da Samandağ merkezli 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin 8.62 km derinlikte yaşandığı öğrenildi.

  • 25.12.2025 00:13
  • Giriş: 25.12.2025 00:13
  • Güncelleme: 25.12.2025 00:19
Hatay'da saat 23:35'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bu akşam Hatay'da Samandağ merkezli bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'ın açıklamasına göre deprem, saat 23.35'te ve 3.6 büyüklüğünde gerçekleşti.

Merkez üssü Samandağ olarak açıklanan depremin, 8.62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından depreme ilişkin yaptığı paylaşım şöyle:

Yer: Samandağ (Hatay)

Tarih: 2025-12-24

Saat: 23:35:32 TSİ

Enlem: 36.10278 N

Boylam: 35.98639 E

Derinlik: 8.62 km

