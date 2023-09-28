Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
6 Şubat'taki Maraş depremlerinde büyük yıkım gören Hatay'da bu sabah 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, Hatay'ın Hassa ilçesindeki depremin saat 08.01'de 10,3 km derinlikte meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 28, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Hassa (Hatay)
Tarih:2023-09-28
Saat:08:01:33 TSİ
Enlem:36.878 N
Boylam:36.526 E
Derinlik:10.34 km
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