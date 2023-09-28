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Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 28.09.2023 09:12
  • Giriş: 28.09.2023 09:12
  • Güncelleme: 28.09.2023 09:15
Kaynak: Haber Merkezi
Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem

6 Şubat'taki Maraş depremlerinde büyük yıkım gören Hatay'da bu sabah 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Hatay'ın Hassa ilçesindeki depremin saat 08.01'de 10,3 km derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

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