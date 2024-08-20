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Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın aktardığına göre, saat 03.57'de merkez üssü Hatay Kırıkhan olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Güncel
  • 20.08.2024 07:12
  • Giriş: 20.08.2024 07:12
  • Güncelleme: 20.08.2024 07:17
Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Fotoğraflar: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'da deprem meydana geldi.

AFAD'ın aktardığına göre, saat 03.57'de merkez üssü Kırıkhan olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Depremin derinliği 5,7 kilometre olarak ölçüldü.

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