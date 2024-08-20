Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın aktardığına göre, saat 03.57'de merkez üssü Hatay Kırıkhan olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'da deprem meydana geldi.
AFAD'ın aktardığına göre, saat 03.57'de merkez üssü Kırıkhan olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Depremin derinliği 5,7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 20, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Kırıkhan (Hatay)
Tarih:2024-08-20
Saat:03:57:42 TSİ
Enlem:36.51667 N
Boylam:36.36611 E
Derinlik:5.07 km
Detay:https://t.co/579PZlCx6i@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi