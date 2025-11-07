Giriş / Abone Ol
Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem ;panik anları kamerada

Ajans Haberleri
  • 07.11.2025 17:36
  • Giriş: 07.11.2025 17:36
  • Güncelleme: 07.11.2025 17:36
Kaynak: DHA
Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki deprem anında vatandaşların ev ve iş yerlerinde yaşadıkları panikle dışarı çıktıkları anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

PANİKLE BALKONDAN ATLADI

Ayrıca, bir kişi paniğe kapılarak oturdukları evin birinci katından atlayarak yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

Haber:Alican GÜMÜŞ-Kamera: HATAY,(DHA)

