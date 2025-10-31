Hatay'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Hatay’ın Samandağ ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Hatay'ın Samandağ ilçesinde hafif ticari araç ile 2 motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
A.K. idaresindeki hafif ticari araç, Yeşilada Mahallesi kavşağında önce Erol Yıldız'ın kullandığı motosiklete, ardından da A.Ç. yönetimindeki motosiklete çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Erol Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücüler ile A.Y, S.K. ve A.K. ambulansla hastanelere kaldırıldı.