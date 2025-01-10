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Hatay'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'da saat 07:08'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 10.01.2025 07:22
  • Giriş: 10.01.2025 07:22
  • Güncelleme: 10.01.2025 07:23
Hatay'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Hatay Yayladağı'nda 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 07:08'de meydana gelen depremin derinliği, 13.3 km olarak açıklandı.

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