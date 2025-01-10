Hatay'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'da saat 07:08'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Hatay Yayladağı'nda 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 07:08'de meydana gelen depremin derinliği, 13.3 km olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 10, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Yayladağı (Hatay)
Tarih:2025-01-10
Saat:07:08:51 TSİ
Enlem:35.98944 N
Boylam:35.97667 E
Derinlik:13.3 km
Detay:https://t.co/7BtGjnKtgs@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi