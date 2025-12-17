Giriş / Abone Ol
  • 17.12.2025 04:30
  • Giriş: 17.12.2025 04:30
  • Güncelleme: 17.12.2025 04:36
Hatay'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Hassa ilçesinde saat 04:15'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hassa ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,41 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

