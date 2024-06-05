Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Hatay'da, saat 10.37'de Samandağ merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'da 4.1 büyüklüğünde depremin meydana geldi.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yer alan bilgiye göre, depremin merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi oldu.
Saat 10.37'de meydana gelen depremin derinliği 6.02 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 5, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Samandağ (Hatay)
Tarih:2024-06-05
Saat:10:37:50 TSİ
Enlem:36.16833 N
Boylam:35.92889 E
Derinlik:6.02 km
Detay:https://t.co/fBCy5nhcgQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi