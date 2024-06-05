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Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Hatay'da, saat 10.37'de Samandağ merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 05.06.2024 10:50
  • Giriş: 05.06.2024 10:50
  • Güncelleme: 05.06.2024 10:54
Kaynak: Haber Merkezi
Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'da 4.1 büyüklüğünde depremin meydana geldi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yer alan bilgiye göre, depremin merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi oldu.

Saat 10.37'de meydana gelen depremin derinliği 6.02 kilometre olarak kaydedildi.

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