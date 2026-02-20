Giriş / Abone Ol
Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9,27 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntıya ilişkin olumsuz bir durum bildirilmedi.

Güncel
  • 20.02.2026 06:30
  • Giriş: 20.02.2026 06:30
  • Güncelleme: 20.02.2026 06:31
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

