Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde saat 06.10’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9,27 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntıya ilişkin olumsuz bir durum bildirilmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 20, 2026
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Kırıkhan (Hatay)
Tarih:2026-02-20
Saat:06:10:53 TSİ
Enlem:36.41722 N
Boylam:36.35972 E
Derinlik:9.27 km
Detay:https://t.co/KIDazFXsqW