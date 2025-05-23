Hatay'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA
HATAY (AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
S.K. idaresindeki 31 APS 85 plakalı hafif ticari araç, Issume Mahallesi'nde İ.Y. idaresindeki 48 V 2233 plakalı otomobil, T.G. yönetimindeki 07 AIJ 799 plakalı otomobil ve S.A. yönetimindeki 31 AJU 976 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 48 V 2233 plakalı otomobilde bulunan H.A, Z.A. ve M.A. hafif yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda araç yoğunluğu yaşandı.