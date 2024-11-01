Hatay'da 4 kedinin köpekler tarafından öldürülmesine neden olan kişi gözaltına alındı
Hatay'ın Defne ilçesinde prefabrik çarşıda esnafın beslediği 3'ü yavru 4 kedi, köpekler tarafından öldürüldü. Kamera görüntülerinde kedilerin bulunduğu prefabrik iş yerinin kapısını açarak köpekleri içeriye aldığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Hatay'ın Defne ilçesinde 3'ü yavru 4 kedinin öldürülmesiyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Armutlu Mahallesi'ndeki Atatürk Alışveriş Merkezi esnafı, soğuktan korunmaları için bıraktıkları prefabrik boş iş yerindeki 4 kedinin saldırıya uğrayarak öldürüldüğünü gördü.
Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen esnaf, kedilerin bulunduğu prefabrik iş yerinin kapısının gece saatlerinde bir kişi tarafından açılarak içeriye köpeklerin alındığını tespit etti.
Esnafın şikayeti üzerine çalışma başlatan ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 1 kişiyi gözaltına aldı.
Esnaf Sevsem Cemail, uzun zamandır mama vererek besledikleri ve geceleri boş bir iş yerine aldıklarını söyledi.