Hatay'da 4 kedinin köpekler tarafından öldürülmesine neden olan kişi gözaltına alındı

Hatay'ın Defne ilçesinde prefabrik çarşıda esnafın beslediği 3'ü yavru 4 kedi, köpekler tarafından öldürüldü. Kamera görüntülerinde kedilerin bulunduğu prefabrik iş yerinin kapısını açarak köpekleri içeriye aldığı tespit edilen kişi gözaltına alındı.

Güncel 01.11.2024 13:53 Giriş: 01.11.2024 13:53

Güncelleme: 01.11.2024 14:04 Kaynak: DHA

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