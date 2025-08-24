Hatay'da 4 kişinin öldüğü bina önceden şikayet edilmiş: İddianamesi hâlâ hazırlanmadı

6 Şubat depremlerinde Hatay'ın Defne ilçesi Sümerler Mahallesi'nde bulunan Asel Apartmanı'nın zemin ve birinci katlarının yıkılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden biri olan Emir Gümüş'ün, oturduğu binadaki kaçak yapılaşmayla ilgili depremden sadece 13 gün önce CİMER'e şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Gümüş, 24 Ocak 2023 tarihli başvurusunda, apartmanın giriş katındaki işyerinin sahibi Cahit Varlıbaş'ın, dükkanını genişletmek için binanın ortak kullanım alanlarını işgal ettiğini ve inşaatın bir üst kata kadar müdahale edecek şekilde sürdüğünü bildirdi.

Şikayet dilekçesinde, bina sakinlerinin tüm uyarılarına rağmen Varlıbaş'ın inşaata devam ettiğini belirten Gümüş, Defne Belediyesine yapılan başvurulardan da sonuç alınamadığını ifade etti. Gümüş, "Belediye inşaatın tamamlanmasına göz yumdu. Şimdi de yıkılamayacağını ancak dava açabileceğimizi söylüyorlar. Belediyeden ve yapılan kaçak yapıdan şikayetçiyim. Kaçak yapının bir an önce yıkılmasını arz ederim" ifadelerine yer verdi.

BELEDİYE: KAÇAK YAPI TESPİT EDİLDİ, MÜHÜRLENDİ

Defne Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Gümüş'ün şikayetine yanıt olarak yaptığı açıklamada, apartmanın zemin katındaki 2 no'lu bağımsız bölümde tadilat yapıldığını ve profil malzeme ile ilave alan oluşturulduğunun tespit edildiğini bildirdi. Açıklamada, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32. maddesi kapsamında Yapı Tatil Tutanağı düzenlenerek inşaatın mühürlendiği, ayrıca 32 ve 42. maddeler gereği yasal işlemlerin sürdüğü belirtildi.

"MÜHÜRLEMEYE RAĞMEN KAÇAK İNŞAATA DEVAM EDİLDİ"

İlk başvurusunun ardından da inşaat faaliyetinin sürdüğünü belirten Gümüş, 30 Ocak 2023'te CİMER'e ikinci bir başvuru yaptı. Gümüş, başvurusunda, iş yeri sahibinin mühürlemeye rağmen ortak kullanım alanındaki kaçak inşaata devam ettiğini belirterek, "Gerekli incelemelerin yapılarak, kaçak olarak yapılan yerin yıkılması için gereğinin yapılmasını arz ederim" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ ŞİKAYETTEN 7 GÜN SONRA BİNA YIKILDI

Gümüş'ün ikinci şikayetinden sadece 7 gün sonra, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Asel Apartmanı'nın zemin ve birinci katı çöktü. Binanın üst katları ağır hasar almasına rağmen ayakta kaldı. Zemin ve birinci kattaki yıkımda, aralarında Emir Gümüş'ün de bulunduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

"İNŞAAT DEPREMDEN ÖNCE TEKRAR MÜHÜRLENDİ"

Emir Gümüş'ün ikinci şikayeti üzerine Defne Belediye Başkanlığı tarafından yanıt vefatının ardından gönderildi. 23 Mart'ta Emir Gümüş'ün e-Devlet hesabına gönderilen yanıtta, şikayet konusu yerde yapılan incelemede, zemin kat 2 no'lu bağımsız bölümde ruhsat ve projelere aykırı ilave alan yapıldığı ve yasal izinler olmadan tadilat gerçekleştirildiği tespit edildiği bildirildi. Belediye açıklamasında, yapı tatil tutanağı düzenlenip inşai faaliyetin mühürlendiği, ancak mührün bozulması üzerine sürdürülen inşaatın depremden önce 3 Şubat'ta tekrar mühürlendiği belirtildi.

Bağımsız bölümün ikinci kez mühürlenmesinin ardından tadilatın sürdürülmesi Emir Gümüş'ün yakınlarınca video kaydına da alındı.

Depremin üzerinden 30 ay geçmesine rağmen Asel Apartmanı soruşturmasında sadece bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, yapım sorumlusu müteahhit, teknik uygulama sorumlusu, fenni mesul ve şantiye şefine "asli kusur" atfedilirken, belediye yapı kontrol birimine ise "tali kusur" verildi. Ancak iddianame hâlâ hazırlanmadı.