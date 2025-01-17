Hatay'da 43 yıllık öğretmene duygusal veda

Alican GÜMÜŞ/HATAY, (DHA)-HATAY'da 34 yıldır aynı okulda görev yapan ve 43 yılın ardından emeklilik kararı alan Mustafa Bölükbaşı (65), duygusal anları yaşandığı program ile mesleğine veda etti.

Dörtyol Anadolu Lisesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak çalışan Mustafa Bölükbaşı, 43 yılın ardından emeklilik kararı aldı. Binlerce öğrenci yetiştiren ve 34 yıldır aynı okulda görev yapan emektar öğretmene, meslektaşları ve öğrencileri tarafından veda programı düzenlendi. Ders verdiği sınıftan çıktıktan sonra okul koridorunda ve merdivenlerde bekleyen öğrencileri tarafından alkışlarla ve karanfillerle uğurlanan Bölükbaşı, duygusal anlar yaşadı. (DHA)

FOTOĞRAFLI