Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalara ilişkin davalar sürüyor: Ailelerden adalet çağrısı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Başkanı Nilgün Aşkar, Hatay Tabip Odası ile hazırladıkları ortak görüşü kamuoyuyla paylaştı. Konuşmasına, yaşanan felaketin üzerinden üç yıl geçtiğini hatırlatarak başlayan Aşkar, şunları kaydetti:

"Bugün burada sadece doğanın bir yıkımını değil; bile bile, göz göre göre ve raporlara rağmen gelen bir kamu cinayetinin hesabını sormak için toplanıyoruz. Bizler biliyoruz ki o enkazın altında kalan sadece canlarımız değil, liyakatsiz yönetim anlayışı ve cezasızlık zırhıdır. Elimizdeki belgeler, bu ölümlerin birer kaza değil, idari bir ihmal zinciri olduğunu kanıtlıyor. Dava konusu olan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Hizmet Binası'nda, 2012 tarihli bir raporda ya güçlendirilmesi ya da yıkılması gerektiği belirtilmesine rağmen tam 11 yıl boyunca hiçbir önlem alınmadan sağlık hizmeti verilmeye devam edilmiştir. Deprem sabahı acil serviste şifa bekleyen, poliklinikte hizmet gören ve onlara hizmet sunmak için hazır bulunan sağlık emekçilerinden oluşan 68 canımız, bu ihmallerin kurbanı olmuştur."

"HALKIN CAN GÜVENLİĞİNİ HİÇE SAYAN ESKİ YÖNETİCİLER YARGI SÜRECİNE DAHİL EDİLMELİDİR"

Nilgün Aşkar, benzer bir sürecin İskenderun Devlet Hastanesi A Blok'ta da yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu binanın 2012 yılında depreme dayanıklı olmadığı tespit edilmiştir. 2015 yılında dayanıklılığı olumsuz tespit edilen binanın yıkılmasına ilişkin toplantılar yapılmıştır. 2016'da İskenderun Teknik Üniversitesi'nden alınan teknik raporda, binanın deprem güvenliğinin yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Raporun yıkım komisyonuna gönderildiği bu rapora istinaden, Sağlık Bakanlığı tarafından 2019 yılında yeni bina yapımının yatırım programına alındığı yönünde karar alınmasına rağmen tek bir çivi çakılmamış, bina yenilenmemiştir. Bu ihmalin sonucu olarak 6 Şubat depreminde 125 vatandaşımız bu hastanede can vermiştir. Bugün görüyoruz ki Sağlık Bakanlığı, bu ölümlerin sorumlularının yargılanmasını istemiyor. 2012'den bu yana koltuklarda oturan, bu raporları gören ancak hiçbir önlem almayarak halkın can güvenliğini hiçe sayan eski yöneticiler hakkında soruşturma izni verilmiyor. Bu, adaletin önüne set çekmektir. Soruşturma izni verilmeyen tüm eski idareciler derhal yargı sürecine dahil edilmelidir."

HASTANE YERİ TARTIŞMALARI...