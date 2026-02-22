Hatay'da 8 katlı binada yangın: 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Hatay’ın İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi’nde bulunan 8 katlı bir apartmanın son katındaki kiler bölümünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği sırada kilerde bulunan bir tüpte patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine ulaşan ekipler, binada bulunan yurttaşları hızlıca tahliye etti. Dumandan etkilendiği belirlenen 13 bina sakini, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangın sonrası binada maddi hasar oluştu.