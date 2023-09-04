Hatay'da ağır hasarlı 10 bina kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 10 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 10 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Ardından kamyonlara yüklenen molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.