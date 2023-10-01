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Hatay'da ağır hasarlı 4 bina kontrollü şekilde yıkıldı

Ajans Haberleri
  • 01.10.2023 14:46
  • Giriş: 01.10.2023 14:46
  • Güncelleme: 01.10.2023 14:47
Kaynak: AA
Hatay'da ağır hasarlı 4 bina kontrollü şekilde yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Merkez Antakya ilçesi Gündüz ve Atatürk caddelerindeki ağır hasarlı 4 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

Binalar iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

İşlemlerin ardından çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.

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