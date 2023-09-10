Hatay'da ağır hasarlı 4 bina kontrollü yıkıldı
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 4 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.
Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 bina, ekiplerin çevresinde önlem almasının ardından iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
İşlem sonrasında kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.