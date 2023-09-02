Hatay'da ağır hasarlı 5 bina kontrollü şekilde yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki ağır hasarlı 5 bina iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

İşlemlerin ardından kamyonlara yüklenen molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.