Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü

İskenderun ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 5 katlı bir apartman, devam eden yıkım çalışmaları sırasında kontrolsüz şekilde çöktü. Olayın ardından çevreyi toz bulutu kaplarken, kopan beton parçaları caddeye savruldu.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çay Mahallesi Şehit Pamir Caddesi üzerinde meydana geldi. Yıkım işlemi gerçekleştirilen ağır hasarlı binanın çökmesiyle birlikte devasa bir toz bulutu oluştu. Binadan kopan büyük beton kütlelerinin yola savrulması üzerine bölgeye hızla polis ekipleri sevk edildi.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik şeridi oluşturarak geniş önlemler aldı ve tedbir amaçlı olarak caddeyi trafiğe kapattı. Yapılan ilk incelemelerde olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı bildirilirken, ekiplerin bölgedeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.