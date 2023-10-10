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Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesinde ağır hasarlı bir bina, yıkımı sırasında iş makinesinin üstüne devrildi.

Ajans Haberleri
  • 10.10.2023 23:50
  • Giriş: 10.10.2023 23:50
  • Güncelleme: 10.10.2023 23:50
Kaynak: AA
Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi

Gündüz Caddesi'nde yıkım kararı verilen ağır hasarlı 6 katlı bir bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine çöktü.

İş makinesi operatörü kazadan yara almadan kurtuldu.

Öte yandan binanın iş makinesinin üzerine devrilme anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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