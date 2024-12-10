Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi
Kaynak: AA
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, ağır hasarlı bir bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi, operatör araçtan atlayarak kurtuldu.
Saraycık Mahallesi'nde yıkım kararı verilen ağır hasarlı 11 katlı bir bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine devrildi.
İş makinesinin bir kısmı enkaz altında kalırken, operatör araçtan atlayarak kurtuldu.
Hafif şekilde yaralanan operatör, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.