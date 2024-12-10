Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi

Ajans Haberleri
  • 10.12.2024 13:19
  • Giriş: 10.12.2024 13:19
  • Güncelleme: 10.12.2024 13:20
Kaynak: AA
Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, ağır hasarlı bir bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi, operatör araçtan atlayarak kurtuldu.

Saraycık Mahallesi'nde yıkım kararı verilen ağır hasarlı 11 katlı bir bina, kontrollü yıkım çalışması sırasında iş makinesinin üzerine devrildi.

İş makinesinin bir kısmı enkaz altında kalırken, operatör araçtan atlayarak kurtuldu.

Hafif şekilde yaralanan operatör, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol