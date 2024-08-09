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Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında yola devrildi

Hatay'ın Defne ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 5 katlı bir bina, yıkım sırasında yola devrildi. Binanın çevrede yurttaşların bulunduğu sırada kontrolsüz yıkılması paniğe yol açtı.

Güncel
  • 09.08.2024 15:42
  • Giriş: 09.08.2024 15:42
  • Güncelleme: 09.08.2024 15:42
Kaynak: ANKA
Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında yola devrildi
Fotoğraf: DHA

Hatay'da yıkımı yapılan ağır hasarlı bina yola devrildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım işlemi sürüyor.

Bu kapsamda, Defne'nin Gültepe Mahallesi'nde bugün yıkımı devam eden 5 katlı bir bina trafiğe açık yola devrildi.

Binanın herhangi bir önlem alınmadan yıkımının yapılması paniğe neden oldu. Sokaktan yaya ve araçlar geçtiği sırada gerçekleştirilen yıkım sırasında etrafa parçalar savruldu.

Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.

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