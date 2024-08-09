Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım sırasında yola devrildi

Hatay'da yıkımı yapılan ağır hasarlı bina yola devrildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkım işlemi sürüyor.

Bu kapsamda, Defne'nin Gültepe Mahallesi'nde bugün yıkımı devam eden 5 katlı bir bina trafiğe açık yola devrildi.

Binanın herhangi bir önlem alınmadan yıkımının yapılması paniğe neden oldu. Sokaktan yaya ve araçlar geçtiği sırada gerçekleştirilen yıkım sırasında etrafa parçalar savruldu.

Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi.