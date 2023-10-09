Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 7 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.