Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürdü
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam etti.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürdü.
Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı, merkez Antakya ilçesi Odabaşı ve Cumhuriyet mahallelerindeki ağır hasarlı 5 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.
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