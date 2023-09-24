Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
Kaynak: AA
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam etti.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerin, çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Cebrail ve Haraparası mahallelerindeki ağır hasarlı 8 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.