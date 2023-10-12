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Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

Ajans Haberleri
  • 12.10.2023 12:14
  • Giriş: 12.10.2023 12:14
  • Güncelleme: 12.10.2023 12:14
Kaynak: AA
Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ekipler, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımına devam ediyor.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Cebrail ve Akevler Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 5 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.

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