Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların ekiplerce kontrollü yıkımı sürüyor.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam ediyor.

Bu çerçevede, ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Odabaşı ve Küçükdalyan mahallelerinde ağır hasarlı 5 bina iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına götürüldü.