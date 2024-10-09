Hatay'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında başka bir bina zarar gördü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremlerde hasar alan 5 katlı binanın yıkımı sırasında başka bir bina zarar gördü.

Kentte, 6 Şubat 2023'te meydana gelen afetin ardından ağır hasar alan ve mahkeme süreci tamamlanan binaların yıkımları sürüyor.

Kurtuluş Mahallesi'nde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkımı için polis güvenlik önlemi aldı, çevre binalardaki vatandaşları tahliye etti.

Ardından iş makineleriyle yıkımına başlanan binanın duvarı, bitişikteki apartmana çarparak duvar ve kolona hasar verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, hasar alan binada inceleme başlatıldı.

Apartmanın sakinlerinden Seyfi Boran, "Yan binaya yıkarken bizim binaya duvar düşmüş. Mağduruz, bütün apartman sakinleri olarak dışarıdayız. Evimize giremiyoruz. Yetkililerden bir an önce mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz." dedi.

Öte yandan İskenderun Kaymakamlığı, binanın hasar alması nedeniyle evlerine giremeyen bina sakinlerini, talep edilmesi halinde konteynerlere yerleşebileceklerini duyurdu.