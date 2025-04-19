Hatay'da Ahmet Sönmez isimli erkek, evli olduğu kadını baltayla katletti!
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Ahmet Sönmez isimli erkek, tartışma yaşadığı evli olduğu Z.S'yi baltayla öldürdü. Ahmet Sönmez akrabasının ihbarı üzerine gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir erkek, evli olduğu kadını baltayla öldürdü.
Altınçağ Mahallesi'nde yaşayan Hasan Ö, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, akrabası Ahmet Sönmez'in (61) tartıştığı evli olduğu Z.S'ye (57) zarar vermiş olabileceği ihbarında bulundu.
İhbar üzerine adrese jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, evin oturma odasında Z.S'yi hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde boğazından yaralanan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma, Ahmet Sönmez'i suç aleti baltayla evin bahçesinde buldu.
Z.S'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Gözaltına alınan zanlının ifadesinde, tartıştığı Z.S'yi baltayla öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.