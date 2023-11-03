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Hatay'da alev alan tırdan makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan ve makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 03.11.2023 21:25
  • Giriş: 03.11.2023 21:25
  • Güncelleme: 03.11.2023 21:25
Kaynak: AA
Hatay'da alev alan tırdan makilik alana sıçrayan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Y.D. idaresindeki 31 AJE 633 plakalı tır, Sarıseki Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.

Dumanı fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.

Alev alan tırdan makilik alana da sıçrayan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bölgede incelemede bulunan İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, tırın elektrik kontağından çıkan yangının kontrol altına alındığını söyledi.

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