Hatay'da altyapı çalışması sırasında göçük: 2 işçi öldü

Hatay'da altyapı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 işçi, hayatını kaybetti.

Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde, sabah saatlerinde atık su altyapı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

Çalışma yapan Hüseyin Yünüs ve Mehmet Ali Aksoy isimli işçiler, göçük altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göçük altından çıkarılan işçiler, götürüldükleri hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.