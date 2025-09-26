Hatay'da bahçeden eve sıçrayan yangın söndürüldü
Kaynak: AA
HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bahçede çıkan ve eve sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Narlıca Mahallesi'nde kullanılmayan eşyaların bulunduğu bahçede, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede bahçedeki ağaçlara ve 2 katlı müstakil evin üst katına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin bir odasında hasar oluştu, bahçedeki eşyalar zarar gördü.