Hatay'da balık tutmak için botla denize açılan kişi kayboldu

Alınan bilgiye göre, imam olduğu öğrenilen Suat Dede, balık tutmak için sabah saatlerinde Dörtyol Balıkçı Barınağı'ndan botla denize açıldı.

Dede'den haber alınamaması üzerine durum polis ve sahil güvenlik ekiplerine bildirildi.

Ekipler, Dede'nin bulunması için sahilde ve denizde arama çalışması başlattı.

Öte yandan Dede'nin denize açıldığı bot, ekipler tarafından sağlam bir şekilde bulunarak, barınağa getirildi.