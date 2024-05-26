Hatay'da bardaktan boşalırcasına yağmur yağdı

Meteorolojini turuncu kodlu uyarı verdiği Hatay'ın Antakya ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Hatay'da Cuma günü sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olmaya başladı. İlçelerde bölge bölge etkili olan yağış, Antakya ilçesinde akşam saatlerinde kendini hissettirdi.

Bardaktan boşalırcasına yağan yağmur nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sileceklerin yetişmediği yağışlı havanın Pazar günü gün boyu etkisini hissettireceği öğrenildi. Hatay Valiliği de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kuvvetli yağış uyarısında bulundu.