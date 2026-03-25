Hatay'da beton santralinin sahiplerinin Danıştay'a itirazı reddedildi

Hatay Samandağ halkının çevreyi kirleten Gürkal Beton Santrali'ne karşı yürüttükleri mücadele neticesinde mahkemeden santralin iptali kararı çıkarmalarına yönelik santral sahiplerinin Danıştay'a yaptıları itiraz reddedildi. Hatay Samandağ halkı Danıştay kararına dair basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

Hatay İdare Mahkemesince kapatma kararı verilen Gürkal Beton Santrali’nin sahipleri tarafından Danıştay da yaptıkları itiraz Danıştay’da 30/12/2025 tarihinde ret edildi. Yasal ve meşru yollarla iki yıldan bu yana sürdürdüğümüz temiz çevre ve sağlıklı yaşam hakkı mücadelemizin haklılığı doğrulanmış oldu. Hatay-Samandağ- Atatürk Mahallesi, Çevre Yolu Caddesi, 822 ada, 73 parsel sayılı taşınmaz da GÜRKAL Hazır Beton Santraline ilişkin “ÇED Kapsam Dışı Kararının iptaline” ve faaliyetlerinin durdurulmasına Hatay İdare Mahkemesince 13/06/2025 tarihinde oybirliğiyle karar verildiğini kamuoyu ile paylaşmıştık. Gürkal Hazır Beton Santrali’nin Danıştay’a yaptığı temyiz talebinin ret edilmesiyle birlikte kapatma kararı kesinleşmiş oldu. Danıştay’ın vermiş olduğu bu son karar; bizim bu güne kadar verdiğimiz mücadelenin haklı olduğunun hukuk tarafında ispatı ve onaylanmasıdır. Hatay Valiliğini, Samandağ Kaymakamlığını, Samandağ Belediyesini ve HBB yetkililerini kesinleşen kapatma kararının gereklerini eksiksiz yerine getirmesini, kapıları ve üretim makinelerinin mühürlemesini talep ediyoruz. Bu karara bağlı olarak bu ucube beton santralinin Samandağ Halkının gündeminden tamamen kaldırılmasını talep ederiz. Bizler; Gürkal Hazır Beton Santraline yakın mesafede ikamet eden, yakın mesafede iş yerleri olan, yakınında Tarım ve Hayvancılıkla uğraşan, küçük çocuklarını ve torunlarını, yakın mesafede bulunan Ecz. Meryem Karaçaylı İlkokulu’na göndermek durumunda olan vatandaşlarız. Hiçbir gayri sıhhi işletme, para ve servet çocuklarımızın, torunlarımızın ve tüm toplum sağlığından daha değerli olamaz. Ailesine ve tüm topluma, memleketine, vatanına, ülkesine hayırlı evlatlar olarak yetişmesi için her türlü zarardan, kazadan, beladan ve çevre kirliliğinden, amansız hastalıklardan çocuklarımızı korumaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı ve toplumu kirletici tesislere karşı korumak, ülkemiz Türkiye’nin geleceğini korumaktır. Mahallemizi, sokağımızı, okulumuzu ve çevremizi, havamızı, suyumuzu, toprağımızı her türlü kirliliğe karşı yasal ve meşru yollarla korumak devletin ve vatandaşların görevidir. Toplum sağlığı ve vatanımızın cennet doğası yararına olan mahkeme kararlarını uygulamak topluma ve ülkeye ve vatana hizmettir. İlimizin ve İlçemizin bütün yetkililerinin de vatandaşlarla aynı duyarlılıkta olduğunu düşünüyoruz. T.C. demokratik, sosyal hukuk devletidir. Yetkililerden, Hatay İdare Mahkemesi kararını eksiksiz uygulanmasını, beton santralinin her türlü faaliyetinin men edilmesini rica ederiz. İki yıldan bu yana devam eden doğa ve toplum sağlığı koruma mücadelesinde yanımızda olan; avukatlarımıza, basın yayın kuruluşlarına, Sivil Toplum Kuruluşlarına, Ekoloji hareketlerine, sendikalara ve Meslek odalarına ve tüm halkımıza teşekkür ederiz. Bu cennet vatanı kirletmeden korumak hepimizin görevidir. Bu ucube beton santrali buradan kaldırılana kadar mücadelemiz sürecektir.