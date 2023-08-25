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Hatay'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Hatay'ın Erzin ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi.

Ajans Haberleri
  • 25.08.2023 14:04
  • Giriş: 25.08.2023 14:04
  • Güncelleme: 25.08.2023 14:04
Kaynak: AA
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Hatay'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü

Mahmutlu Mahallesi'nde, Murat Yıldız (45) kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada, Yıldız bıçaklandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldız'ın cenazesi, Erzin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, Yıldız'ı bıçaklayan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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