Hatay'da bir kadın evli olduğu erkek tarafından katledildi

Hatay'ın Erzin ilçesinde, cansız bedeni evin banyosuna gömülü olarak bulunan 61 yaşındaki kadının evli olduğu erkek cinayeti itiraf ederek gözaltına alındı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde, 61 yaşındaki Meliha S.'nin öldürülmesine ilişkin soruşturmada, evli olduğu erkek Bekir S. (77) şüpheli olarak gözaltına alındı.

Zanlının, evli olduğu kadını baltayla öldürdüğünü ve cesedini evin banyosuna gömdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

KAYIP İHBARI İLE OLAY ORTAYA ÇIKTI

Gökdere Mahallesi'nde yaşayan Meliha S.'den haber alınamaması üzerine yakınları kayıp ihbarında bulundu.

Jandarma ekipleri, çiftin evinde yaptığı incelemede kapıda kan izleri ve banyonun kazılmış olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırma sonucunda Meliha S.'nin cesedinin evin banyosuna gömüldüğü ortaya çıkarıldı.

Olayla bağlantılı olarak hemen gözaltına alınan erkek Bekir S.'nin, cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

Meliha S.'nin cenazesi, gerekli incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

Şüpheli Bekir S. hakkındaki adli süreç devam ediyor.