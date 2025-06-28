Hatay'da bir otomobilin park halindeki 2 araca çarpması kamerada
Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde park halindeki 2 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Arsuz-İskenderun kara yolu Üçgüllük Mahallesi'nde sürücüsünün henüz ismi öğrenilemeyen 06 BK 1261 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce refüje çıktı, ardından takla atarak park halindeki 2 otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan otomobilin sürücüsü, Arsuz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.