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Hatay'da bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerler yandı

Hatay'da bir bina inşaatının şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Güncel
  • 26.06.2025 09:15
  • Giriş: 26.06.2025 09:15
  • Güncelleme: 26.06.2025 09:24
Kaynak: DHA
Hatay'da bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerler yandı
Fotoğraf: DHA

Hatay'da bir bina inşaatının şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerler yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Yangın, merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde bir bina inşaatının şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıktı.

Alevleri fark eden işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yerlerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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