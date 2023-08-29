Hatay'da bitkin bulunan ak pelikan bakımının ardından doğaya bırakıldı

Hatay'da bitkin halde bulunan ak pelikan, bakımının ardından doğaya salındı.

Kumlu ilçesinde çevredekilerce bitkin halde bulunan ak pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Yapılan kontrollerde herhangi bir hastalığa ve yara izine rastlanmayan ak pelikanın, göç yolunda aç ve yorgun düştüğü belirlendi.

Ak pelikan, Hatay Mustafa Kemal Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezindeki gerekli bakım ve tedavisinin tamamlanmasının ardından göç yolculuğu için Reyhanlı Barajı'nda doğal yaşam ortamına bırakıldı.