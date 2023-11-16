Hatay'da çeşitli suçlardan aranan 6 zanlı yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden "resmi belgeyi bozma, yok etme, gizleme" suçundan 2 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A.A, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma" suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T ve "hırsızlık" suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ü. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

"Ailenin Korunması Kanununa muhalefet" suçundan aranan M.K ve 3 ayrı elektrikli bisiklet hırsızlığından aranan O.A. ile S.K. da çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.