Hatay'da ciğerine karpuz çekirdeği kaçan bebek hastanedeki müdahaleyle kurtarıldı

Hatay'da akciğerine karpuz çekirdeği kaçan 8 aylık Mercan Uçar, hastanede yapılan müdahaleyle yeniden sağlığına kavuştu.

Kumlu ilçesinde Doha ve Ümit İsa Mercan çifti, sürekle öksüren çocuklarını Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü.

Burada çekilen röntgeninde bebeğin akciğerinde yabancı bir cisim olduğu tespit edildi.

Çocuk cerrahisi uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emin Çelikkaya ve Lina Miçooğulları tarafından ameliyata alınan bebeğin akciğerinde karpuz çekirdeği olduğu belirlendi. Bronskopi yöntemiyle bebeğin akciğerindeki karpuz çekirdeği çıkarıldı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Çiğdem El, AA muhabirine, yabancı bir cisim yuttuğu tespit edilen bebeği hemen ameliyata aldıklarını anlattı.

Başarılı operasyonla çekirdeğin çıkarıldığını aktaran El, "Hastamız 72 saatlik yoğun bakım takibi sonrasında servise alındı. Beslenmesine başlandı. Bu güzel sonuçlanan bir vaka. 2 yaş altı bebeklerde ek gıdaya geçildiğinde özellikle 6 ay sonrası dönemlerde meyve pürelerini öneriyoruz. Meyve püreleri hazırlanırken özellikle içerisinde kalabilecek çekirdekli tanelerinin kontrol edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Bebeğin dedesi Hüseyin Uçar da torununun sağlığına kavuşmasını sağlayan doktorlara teşekkür etti.