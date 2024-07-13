Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Güncel 13.07.2024 15:35 Giriş: 13.07.2024 15:35

Güncelleme: 13.07.2024 19:01 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA