Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.
Kaynak: İHA
Hatay’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Yangın, Arsuz ilçesi Avcılarsuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye orman bölge müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına müdahaleye karadan başladı.
Yangının yerleşim yerlerine yakın mesafede olduğu tespit edildi.