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Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ajans Haberleri
  • 22.07.2024 11:24
  • Giriş: 22.07.2024 11:24
  • Güncelleme: 22.07.2024 11:25
Kaynak: AA
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 3 helikopter, 2 söndürme uçağı, 10 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, çok sayıda arazöz ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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