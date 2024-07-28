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Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Hassa ilçesinde Akbez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı.

Güncel
  • 28.07.2024 16:06
  • Giriş: 28.07.2024 16:06
  • Güncelleme: 28.07.2024 16:08
Kaynak: AA
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Hassa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Akbez Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 2 helikopter, 4 ilk müdahale aracı, 8 arazöz ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 2 hektarlık alanda etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında bölgede bulunan bir sondaj makinesi de hasar gördü.

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