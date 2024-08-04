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Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay Antakya'da dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Güncel
  • 04.08.2024 09:54
  • Giriş: 04.08.2024 09:54
  • Güncelleme: 04.08.2024 09:56
Kaynak: AA
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: AA

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Uzunalıç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, yangın söndürme uçakları, söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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