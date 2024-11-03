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Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ajans Haberleri
  • 03.11.2024 10:46
  • Giriş: 03.11.2024 10:46
  • Güncelleme: 03.11.2024 10:47
Kaynak: AA
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kozaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulundu.

Çevre illerden de desteğe gelen ekiplerle toplam 153 araç ve 523 personelle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 95 hektarlık alan zarar gördü.

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