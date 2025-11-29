Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Hatay Amanos Dağları eteğindeki Çerçikaya Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kontrol altına aldı.
Kaynak: DHA-AA
Hatay'da Amanos Dağları eteğinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.
Çerçikaya Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıkmış, ihbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti.
Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.