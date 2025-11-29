Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay Amanos Dağları eteğindeki Çerçikaya Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını, bölgeye sevk edilen ekipler tarafından kontrol altına aldı.

Güncel
  • 29.11.2025 16:23
  • Giriş: 29.11.2025 16:23
  • Güncelleme: 29.11.2025 20:05
Kaynak: DHA-AA
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: DHA

Hatay'da Amanos Dağları eteğinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Çerçikaya Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıkmış, ihbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

BirGün'e Abone Ol