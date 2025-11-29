Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'da Amanos Dağları eteğinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Çerçikaya Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıkmış, ihbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edilmişti.

Ekiplerin karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.