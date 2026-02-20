Hatay'da cip, polis aracına çarptı: 2 yaralı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan cip, park halindeki polis aracına çarptı. Kazada 2 polis memuru hafif yaralanırken sürücü gözaltına alındı. Cezaevi kavşağındaki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, polis aracına çarptı. Kazada 2 polis yaralanırken, cip sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza, gece saatlerinde cezaevi kavşağında meydana geldi.
Plakası öğrenilemeyen cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki polis aracına çarptı.
Araçta bulunan 2 polis memuru, kazada hafif şekilde yaralandı.
Yaralı polislerin anonsuyla kaza yerine sağlık ve destek polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı 2 polis, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Cip sürücüsünü gözaltına alan ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.