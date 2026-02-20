Hatay'da cip, polis aracına çarptı: 2 yaralı

Giriş / Abone Ol
Güncel
  • 20.02.2026 07:59
  • Giriş: 20.02.2026 07:59
  • Güncelleme: 20.02.2026 08:02
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA
Fotoğraf: DHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, polis aracına çarptı. Kazada 2 polis yaralanırken, cip sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, gece saatlerinde cezaevi kavşağında meydana geldi.

Plakası öğrenilemeyen cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki polis aracına çarptı.

Araçta bulunan 2 polis memuru, kazada hafif şekilde yaralandı.

Yaralı polislerin anonsuyla kaza yerine sağlık ve destek polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı 2 polis, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Cip sürücüsünü gözaltına alan ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

